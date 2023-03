15.03.2023 h 10:11 commenti

Spacciatore arrestato dai finanzieri del gruppo antiterrorismo. Sequestrati cocaina, soldi e un coltello

In manette un 25enne con precedenti penali, fermato lungo la pista ciclabile dagli uomini della guardia di finanza impegnati nell'attività di controllo del territorio

Un giovane di 25 anni, di nazionalità pakistana, è stato arrestato dalla guardia di finanza dopo essere stato trovato in possesso di svariate dosi di cocaina, di alcune centinaia di euro ritenute frutto dell'attività di spaccio e di un coltello. Le manette sono scattate ieri, martedì 14 marzo, durante il servizio di pattugliamento che impegna costantemente i finanzieri del gruppo antiterrorismo e pronto impiego. L'uomo è stato notato mentre percorreva con un monopattino la pista ciclabile che costeggia il Bisenzio. Fermato, il 25enne, già noto per i suoi precedenti penali, alcuni dei quali recentissimi, è stato perquisito: dallo zaino che portava in spalla, sono saltati fuori una somma non indifferente di denaro e un coltello a serramanico. La droga - dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere cedute - è stata trovata nascosta all'interno del monopattino: un nascondiglio evidentemente studiato ma che non è servito ad evitare guai. L'arresto rientra nell'attività di controllo che la guardia di finanza mette in atto quotidianamente contro il degrado urbano, lo spaccio di droga e i traffici illeciti in generale. Un'attività di controllo che si concentra nelle aree più a rischio dove con più frequenza si ripetono episodi di illegalità.



Edizioni locali collegate: Prato

