Spacciatore arrestato dai carabinieri, tra la droga sequestrata anche una sostanza sconosciuta

In manette è finito un ventenne. I militari lo hanno trovato in possesso di ecstasy, ketamina e di altro stupefacente il cui principio attivo sarà accertato dagli esami di laboratorio. Se fosse finita sul mercato, la droga, quasi certamente destinata a giovani e giovanissimi, avrebbe fruttato diverse migliaia di euro

nadia tarantino

Mezzo chilo di ketamina, 300 pasticche di ecstasy e 250 grammi di una droga nuova che soltanto gli esami di laboratorio saranno in grado di riconoscere. E' quanto i carabinieri di Iolo hanno trovato e sequestrato ad un cinese di 20 anni, finito in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'arresto, che risale a domenica scorsa, è stato convalidato oggi, martedì 28 settembre, dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato, Francesco Pallini, che ha disposto i domiciliari per lo spacciatore già noto ai terminali delle forze dell'ordine perché arrestato qualche anno fa in Lombardia, sempre per spaccio di droga.Il giovane è stato fermato a Iolo dove la sua presenza, negli ultimi tempi, era divenuta particolarmente assidua soprattutto nei pressi dei locali notturni e dei ritrovi frequentati dai connazionali. Identificato e perquisito, lo spacciatore è stato trovato in possesso di una piccola quantità di stupefacente e solo la conoscenza degli spostamenti fatti nei giorni precedenti ha consentito ai carabinieri di arrivare in un appartamento nella zona di via Pistoiese. La droga, sequestrata insieme all'occorrente per confezionare le dosi, avrebbe fruttato diverse migliaia di euro.Riconoscibilissime sia le pasticche di ecstasy che la ketamina, mentre l'altra sostanza, contenuta in bustine sigillate, sarà sottoposta ad un'analisi di laboratorio per accertare principio attivo e composizione.“Dalla quantità di droga e di bustine per il confezionamento – ha spiegato il tenente colonnello Sergio Turini – riteniamo di aver bloccato uno spacciatore molto attivo. Aspettiamo l'esito del test per dare un nome alla sostanza. Non è escluso che possa trattarsi di una droga nuova mai sequestrata prima”.