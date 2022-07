10.07.2022 h 10:25 commenti

Spacciatore arrestato dai carabinieri, le dosi di hashish scovate dai cani antidroga

In manette un ventiquattrenne fermato in piazza del Comune a Montemurlo. Alla perquisizione domiciliare ha preso parte l’unità cinofila della Municipale. Sequestrati 60 grammi di stupefacente e soldi

Trovato con 60 grammi di hashish divisi in dosi, tutto l’occorrente per il confezionamento e 700 euro in contanti. Un giovane di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto risale alla mattina di venerdi 8 luglio. I militari sono entrati in azione in piazza del Comune a Montemurlo. Lo spacciatore già da qualche giorno era costantemente controllato. Droga e soldi sono stati trovati a casa del ragazzo dove i carabinieri della Tenenza di Montemurlo sono intervenuti insieme all’unità cinofila della polizia municipale. E proprio il fiuto dei cani antidroga, Tesla e Ritter, ha fatto saltare fuori le dosi di hashish.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus