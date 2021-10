09.10.2021 h 11:32 commenti

Spacciatore arrestato dai carabinieri dopo la fuga prima in auto poi a piedi

Il giovane ha cercato di nascondersi nei campi vicino a via Turchia ma è stato scoperto. Sulla sua vettura trovate 12 dosi di cocaina già pronte per essere spacciate

Ha provato a scappare prima in auto, poi a piedi ma alla fine è stato bloccato e ammanettato dai carabinieri del Radiomobile, che ieri 8 ottobre hanno arrestato un marocchino di 23 anni, domiciliato a Prato, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella sua auto sono state trovate una dozzina di dosi di cocaina già pronte per essere spacciate.

Il movimentato intervento è iniziato in via XVI Aprile quando ai militari di una pattuglia non è quando li ha incrociati. Hanno quindi deciso di controllare e imposto l'alt al giovane che, dopo aver azionato le quattro frecce mostrando di volersi fermare, aveva invece accelerato repentinamente. L'inseguimento si è concluso all’incrocio tra via San Giusto e Via Turchia dove lo straniero ha abbandonato la macchina per proseguire la fuga a piedi nei campi limitrofi, sempre tallonato dai militari che nel frattempo, coordinati dalla centrale operativa, avevano allertato le altre pattuglie per circondare l’area di arbusti e rovi dove il fuggitivo si era nascosto. Il giovane è stato quindi stanato e arrestato.

Il motivo della sua fuga si è poi palesato proprio nel rinvenimento all’interno della sua macchina dello stupefacente di cui era in possesso e che era destinato ad essere spacciato nel centro cittadino. L’uomo, già gravato di specifici precedenti, è stato arrestato.



