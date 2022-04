11.04.2022 h 17:12 commenti

Spacciatore arrestato a Santa Cristina, in bocca nascondeva 13 ovuli di eroina

Bloccato dalla polizia mentre si aggirava vicino all'immobile ex Croce Rossa, di recente sgomberato per due volte dalle forze dell'ordine

Nonostante il doppio sgombero effettuato a distanza di un paio di settimane l'uno dall'altro, l'area dell'ex Croce Rossa a Santa Cristina continua ad essere frequentata da sbandati e delinquenti. Lo conferma l'arresto effettuato sabato mattina dai poliziotti di una Volante che hanno bloccato in via del Poggio Secco, proprio in prossimità dell'immobile sgomberato, uno spacciatore, recuperando 27 grammi di eroina. L'uomo, un 31enne originario della Nigeria, privo di permesso di soggiorno, è stato notato aggirarsi in zona. Quando gli agenti lo hanno fermato, ha subito dato segni di nervosismo. Alla richiesta di abbassarsi la mascherina, è risultato chiaro il motivo: dalle labbra uscivano pezzi di cellophane. Il pusher nascondeva in bocca, infatti, 13 ovuli per un totale di 27 grammi di sostanza stupefacente. Sequestrati anche due telefonini, verosimilmente usati per essere contattato dagli acquirenti, e 440 euro in banconote di piccolo taglio, provento dell'attività di spaccio.

Intanto domani mattina 12 aprile la polizia celebrerà il 170° anniversario dalla fondazione. A Prato la cerimonia si terrà al Museo Pecci a partire dalle 10.45, mentre alle 9.30 si svolgerà un momento di raccoglimento per i caduti in servizio presso la lapide commemorativa in Questura.