19.12.2020 h 11:34 commenti

Spaccia shaboo durante il coprifuoco, arrestato quarantenne sorpreso dai carabinieri

L'uomo stava cedendo 10 grammi di sostanza a una sua connazionale. Trovati in casa materiale per il confezionamento e altra droga.

I carabinieri della Stazione di Iolo, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, anche per la verifica del rispetto delle misure antiCovid, hanno arrestato un cittadino orientale di 40 anni con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il pusher è stato sorpreso a cedere circa 10 grammi di shaboo ad una sua connazionale e bloccato nei pressi di via Fiorentina.

Durante la perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di altre dosi pronte per essere vendute, materiale per il confezionamento e alcune centinaia di euro ritenute il provento dello spaccio. Complessivamente dunque sono stati scoperti e sequestrati 20 grammi di shaboo.

L’acquirente verrà segnalata alla Prefettura. L’arrestato è ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. Nei confronti di entrambi, trovandosi al di fuori della propria abitazione senza giustificato motivo dopo le ore 22, sono scattate anche le sanzioni per il mancato rispetto delle restrizioni anti Covid 19.