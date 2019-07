02.07.2019 h 15:16 commenti

Spaccia mentre i carabinieri lo tengono d'occhio: in manette un pusher

Una pattuglia in borghese è entrata in azione ieri sera nella zona di Maliseti. Lo spacciatore aveva appena ceduto due dosi di hashish a una coppia di giovani

E’ stato sorpreso e arrestato mentre cedeva a due giovani della sostanza stupefacente. E' successo ieri sera, 1 luglio, quando una pattuglia in borghese dei carabinieri della Tenenza di Montemurlo ha bloccato un marocchino 35enne senza fissa dimora e clandestino. L’accusa nei suoi confronti è di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio in abiti civili a Maliseti, notavano uno scambio sospetto tra i tre giovani che, a questo punto, venivano immediatamente raggiunti e fermati. I carabinieri hanno quindi accertato che lo scambio consisteva nella cessione di due dosi di hashish.

Il pusher è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Tenenza di Montemurlo in attesa del giudizio direttissimo mentre gli acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura di Prato quali assuntori di stupefacenti.



