Spaccia ketamina nei locali di karaoke: arrestato dai carabinieri un 46enne

L'uomo era già finito in manette a novembre per lo stesso reato. I militari hanno continuato a tenerlo d'occhio e ieri sera è scattato il blitz all'uscita di un circolo di via Saccenti

Un cittadino cinese di 46 anni, abitante a Prato, è stato arrestato nella tarda serata di ieri, domenica 13 giugno, dai carabinieri del Nucleo Investigativo che lo hanno trovato in possesso di circa 120 grammi di ketamina, suddivisa in varie dosi e probabilmente destinata ai clienti di circoli ricreativi e locali di karaoke frequentati da connazionali.

Da alcuni giorni il cittadino cinese veniva tenuto sotto controllo dai carabinieri che lo avevano già arrestato lo scorso novembre quando era stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di ketamina. Il 46enne era stato visto più volte frequentare per brevissimo tempo alcuni dei locali cinesi presenti in città. Quindi ieri sera, dopo essere stato visto uscire dal “Tian San” di via Saccenti, l'uomo è stato fermato alla guida della propria autovettura e trovato in possesso di alcune dosi di stupefacente, per complessivi 35 grammi, che aveva bene nascosto all’interno di un cuscino sistemato sul poggiatesta del sedile del guidatore. Nel corso della successiva perquisizione al suo domicilio sono state trovate altre 11 dosi della stessa sostanza, per complessivi 85 grammi, nonché numerose buste utilizzate per il confezionamento di sostanze stupefacenti, il tutto sottoposto a sequestro. E' stata sequestrata anche la somma contante di circa 900 euro che custodiva nel portafoglio, ritenuta provento delle cessioni effettuate in serata.

Secondo i carabinieri, il prezzo della ketamina “servita” direttamente presso i locali viene generalmente venduta al prezzo maggiorato di 50 euro al grammo. L’arrestato si trova attualmente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.



