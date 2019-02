07.02.2019 h 14:02 commenti

Spaccia ketamina in un locale di San Giusto, arrestato giovane clandestino

Nelle 24 ore precedenti i militari del nucleo Investigativo hanno denunciato un altro spacciatore di origine cinese sorpreso con quasi 14 grammi di ketamina in auto

Aveva con se 12 grammi di ketamina il 27enne cinese arrestato questa notte, 7 febbraio, dai carabinieri del Nucleo investigativo di Prato nella discoteca Hin Nia Uan in via Caduti sul Lavoro a San Giusto La droga era suddivisa in 4 bustine termosaldate ed è stata sequestrata assieme a 115 euro perchè ritenuto provento di spaccio. I carabinieri non hanno potuto procedere alla perquisizione domiciliare perchè il giovane, clandestino, risulta senza fissa dimora.

Ora si trova nella camera di sicurezza del comando provinciale di Prato in attesa del processo per direttissima previsto per domani.

Gli stessi militari nelle 24 ore precedenti hanno denunciato un altro pusher cinese, 31 anni, regolarmente residente in città. Stavolta la ketamina, 13.6 grammi divisa in 5 dosi, era nascosta nella sua auto fermata ieri notte. Sequestrati anche 160 euro. Dalla perquisizione domiciliare non è emersa altra droga. Le circostanze hanno impedito ai carabinieri di applicare l'arresto in flagranza di reato e il giovane è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.