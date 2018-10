22.10.2018 h 13:27 commenti

Spaccia in pigiama sotto casa, arrestato dai carabinieri. Sequestrato un chilo e mezzo di ketamina

Blitz antidroga in via Ciliani. Sequestrati anche ecstasy, shaboo e marijuana, oltre a ottomila euro in contanti. La ketamina, spacciata al minuto, avrebbe fruttato circa 60mila euro

Era ancora in pigiama quando i carabinieri lo hanno sorpreso a spacciare droga sotto la sua abitazione, in via Ciliani. E' stato arrestato mentre vendeva due dosi di ketamina ma in casa nascondeva un campionario di stupefacenti: un chilo e mezzo della stessa sostanza, pasticche di ecstasy, diverse dosi di shaboo, alcuni grammi di marijuana già confezionata in spinelli. Droga e soldi: ottomila euro in banconote da 100 e 50 euro. In carcere è finito un cinese di 23 anni, clandestino con una condanna alle spalle sempre per droga. I carabinieri del Nucleo investigativo e del Nucleo radiomobile lo hanno arrestato nella mattina di ieri, domenica 21 ottobre, al termine di un'indagine cominciata dopo le segnalazioni di una intensa attività di spaccio in zona Chiesanuova. Il blitz è scattato subito dopo l'ultima cessione di ketamina ad un giovane cinese. La perquisizione dell'appartamento del ventitreenne, e in particolare della camera da letto, ha fatto saltare fuori svariato stupefacente, materiale per il confezionamento delle dosi e i soldi ricavati dalla vendita al minuto. La droga era nascosta in bustine da the termosaldate e in pacchetti di sigarette.

Il chilo e mezzo di ketamina, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato qualcosa come 60mila euro. Una droga particolarmente in voga tra i giovani, soprattutto cinesi. Droga dello sballo che annulla gli effetti dell'abuso di alcol consentendo, dopo averla assunta, di continuare a bere fino al coma etilico.

Il ventitreenne, che deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è rinchiuso nel carcere della Dogaia in attesa della convalida dell'arresto.



Edizioni locali collegate: Prato

