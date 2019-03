18.03.2019 h 15:41 commenti

Spaccia in centro ma viene ripreso dalle telecamere di sicurezza pubblica, arrestato

Aveva quasi un etto hashish in tasca il nordafricano che la polizia ha fermato ieri pomeriggio nei pressi di via Magnolfi dopo aver ceduto una dose a un pakistano

Aveva in tasca 100 grammi di hashish il 33enne marocchino fermato dalla polizia ieri pomeriggio, 17 marzo, tra via Magnolfi e via Cironi dopo aver visto uno scambio di droga dalle telecamere della videosorveglianza pubblica. Il nordafricano, clandestino e con numerosi precedenti specifici, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Tra l'altro il pakistano che pochi minuti prima aveva comprato da lui una dose di un grammo e mezzo di hashish, lo ha riconosciuto.

Edizioni locali collegate: Prato

