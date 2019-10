03.10.2019 h 16:18 commenti

Spaccia eroina nei giardini a due passi dalla caserma dei carabinieri: arrestato

In manette è finito un pusher di 31 anni bloccato da militari in borghese che, grazie alla segnalazione di un nonno, avevano notato i suoi movimenti sospetti nell'area dove ogni giorno giocano decine di bambini

Aveva scelto come luogo di spaccio i giardini di via Picasso, dove ogni giorno giocano decine di bambini ma, soprattutto, a poca distanza dalla caserma dei carabinieri. E sono stati proprio alcuni militari in borghese del Nucleo Operativo, stamani 3 ottobre, ad arrestarlo, dopo averlo colto in flagranza mentre cedeva una dose di eroina. In manette è finito un nigeriano di 31 anni.

E' successo nella tarda mattina, all'incirca all'orario di uscita dei bambini che frequentano la vicina scuola elementare Dalla Chiesa. E' stata la segnalazione da parte di una persona che si è definita "un nonno pratese" ad attivare i carabinieri che hanno poi notato i movimenti sospetti dello straniero, che evidentemente non aveva paura a commettere reati praticamente sotto i loro occhi. Stamani il blitz che ha portato al suo arresto.