20.03.2020

Spaccia eroina lungo il Bisenzio ma viene sorpreso e arrestato dai carabinieri

L'uomo, 30 anni di origine nigeriana, è stato denunciato anche per inosservanza del decreto governativo che permette di uscire di casa solo per lavoro, salute o spesa

Il Covid 19 non ferma lo spaccio in città. Ieri, 19 marzo, i carabinieri della sezione Radiomobile, impegnati nei controlli legati ai provvedimenti per arginare la diffusione del Covid 19, hanno sorpreso un nigeriano di 30 anni a vendere eroina sulla pista ciclabile lungo il Bisenzio. Il ragazzo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione ha permesso di trovare una decina di dosi di eroina pronte per essere vendute. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Nei suoi confronti è scattata anche la denuncia a piede libero per l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità per aver lasciato il proprio domicilio in assenza dei motivi ammessi dal decreto Conte.

Edizioni locali collegate: Prato

