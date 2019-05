09.05.2019 h 10:15 commenti

Spaccia droga sotto gli occhi dei carabinieri, arrestato ventottenne

I militari hanno visto l'uomo che cedeva eroina ad un tossicodipendente e sono intervenuti. Sequestrate in tutto tredici dosi di eroina

Ha ceduto una dose di eroina ad un giovane tossicodipendente pratese ma subito dopo è stato fermato e arrestato dai carabinieri di Montemurlo. In manette è finito un nigeriano di 28 anni, senza fissa dimora. Lo spacciatore è stato fermato ieri, mercoledì 8 maggio, in via di Reggiana. I carabinieri, impegnati in un servizio in abiti civili, hanno notato i movimenti del nigeriano e sono intervenuti. Nella sua disponibilità sono state trovate altre dodici dosi di eroina. Il ventottenne deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il tossicodipendente è stato invece segnalato alla prefettura.



Edizioni locali collegate: Prato

