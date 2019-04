18.04.2019 h 10:06 commenti

Spaccia cocaina vicino al circolo di Maliseti: arrestato dai carabinieri

In manette un 27enne. I militari hanno portato in carcere anche altri due pusher colpiti da ordinanze di custodia cautelare. In un casolare abbandonato di Montemurlo sono state trovate 250 pasticche di ecstasy

Tre spacciatori in manette e un'ingente quantitativo di ecstasy recuperato. E' questo il bilancio dell'attività dei carabinieri impegnati nella lotta alla droga.

Ieri 17 aprile, i militari della Tenenza di Montemurlo hanno arrestato un 27enne marocchino che stava spacciando nelle vicinanze del circolo Quinto Martini a Maliseti. I carabinieri, in abiti civili, hanno assistito ad uno scambio sospetto tra due giovani che sono stati fermati. I militari hanno così accertato che il 27enne aveva ceduto una dose di cocaina a un giovane pratese.

Sempre i militari della Tenenza di Montemurlo hanno rintracciato e arrestato un nigeriano nei confronti del quale pendeva un provvedimento di carcerazione per spaccio continuato di eroina, emesso dall’autorità giudiziaria di Pistoia. E gli stessi carabinieri hanno sequestrato oltre 250 pasticche di ecstacy rinvenute in un casolare nei pressi di via Fermi a Montemurlo.

Ancora nella giornata di ieri, infine, i militari della Stazione di Prato hanno rintracciato e arrestato un marocchino 28enne che, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati in materia di stupefacenti, non ottemperava agli obblighi previsti. Pertanto è stata disposta la custodia cautelare in carcere.



