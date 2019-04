Il giudice ha disposto l'obbligo di dimora e il divieto di uscire di casa dalle 22 alle 7 per i due rom che lunedì sera, 1 aprile, sono stati arrestati dalla polizia che li aveva sorpresi a spaccare il finestrino di un'auto per rubare due giubbotti nel parcheggio della Multisala Uci a Campi. Le manette sono scattate a Prato dopo un tentativo di fuga ( LEGGI) . Oggi sono tornati in libertà seguendo quando prescritto dal giudice in attesa del processo.