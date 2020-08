28.08.2020 h 16:06 commenti

Spaccate e un incidente, in un mese e mezzo danni per 13mila euro all'auto parcheggiata

Lo sfogo di un cittadino che abita in via Pistoiese: "Bene i controlli nei ristoranti per verificare il rispetto delle norme anticontagio, ma in questa città ci sono anche altri problemi"

Due spaccate e un incidente in appena un mese e mezzo, se non è un record poco ci manca. E' la disavventura di un impiegato pratese di 39 anni che da qualche settimana si è trasferito in una casa in via Pistoiese in attesa che finiscano i lavori in quella nel centro storico dove vive abitualmente. “Il 2 luglio – racconta – hanno spaccato l'auto parcheggiata lungo la strada. Hanno smontato e rubato il volante e la plancia con navigatore e autoradio. Il 13 agosto una donna ha fatto un incidente e ha centrato proprio la mia macchina, anche questa volta parcheggiata in via Pistoiese, e per poco non è riuscita ad allontanarsi. Il 23 agosto, sempre lungo la strada, un'altra spaccata e il furto di alcune bottiglie di vino che avevo comprato per fare un regalo ai miei colleghi”.L'auto in questione è una Bmw X4. “Ho presentato regolare denuncia tutte le volte – dice – e le forze dell'ordine mi hanno detto che forse la mia macchina è stata scambiata per quella di un cinese perché di solito nelle macchine dei cinesi si trova qualcosa da rubare. Che sia una battuta? Battuta o no, ecco cosa succede in questa città dove vanno bene i controlli rigorosi e costanti nei ristoranti per verificare il rispetto delle regole anticoronavirus, ma c'è anche il resto come dimostra quello che è accaduto a me che, certamente, non sono né il primo né l'ultimo a fare i conti con questa situazione”. Il danno subito il 2 luglio ammonta a 12mila euro: “L'assicurazione ha coperto solo metà spesa, il reato l'ho tirato fuori di tasca”. Il 23 agosto danno di circa 500 euro tra finestrino spaccato e merce rubata: “Tutto a mie spese”, la puntualizzazione dell'impiegato che racconta di essere stato, alla fine di tutto, fortunato il 13 agosto: “Verso le una di notte ho sentito un botto, mi sono affacciato e ho visto la macchina danneggiata. Sono corso in strada e la donna che ha provocato l'incidente stava allontanandosi ma praticamente a passo d'uomo tanto è stato il danno riportato dalla sua auto. Sono riuscito a fermarla grazie al camion di Alia che l'ha costretta ad incolonnarsi. Il danno è di circa 600 euro, spero che l'assicurazione della donna non faccia storie e paghi la riparazione. Non so se sono particolarmente sfortunato io, se è sfortunata la macchina e magari è bene cominciare a pensare di venderla o se il problema è un altro: la sicurezza”.