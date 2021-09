28.09.2021 h 17:31 commenti

Spaccate e furti sulle auto in sosta, appello dei carabinieri: "Non lasciate oggetti di valore"

E' un fenomeno in aumento che miete molte vittime. Tante le denunce da parte di cittadini che si ritrovano con ingenti danni alla macchina. Malviventi a caccia di oggetti di valore, soprattutto occhiali da sole e abbigliamento

Finestrini spaccati e portiere forzate: sempre più auto nel mirino dei malviventi alla ricerca di oggetti di valore facili da rivendere. Un fenomeno in crescita come dimostrano denunce e arresti. L'ultimo a finire nei guai, la notte di martedì 28 settembre, è stato un marocchino sorpreso dai carabinieri del Radiomobile a rubare dentro una macchina parcheggiata. Seicento euro il valore della refurtiva - occhiali da sole e una maglia di marca - che gli è stata trovata addosso e che è stata sequestrata per essere restituita al proprietario. Occhiali firmati, giubbotti, maglie e maglioni, borse della palestra, computer e macchine fotografiche: oggetti facili da rubare, trasportare e piazzare a qualche decina di euro. E' di pochi giorni fa la denuncia, da parte dei carabinieri di Iolo, di un uomo di 54 anni accusato di aver messo a segno una serie di spaccate con furto sulle auto in sosta. Una decina quelle danneggiate con la sottrazione di oggetti per un valore complessivo di diverse centinaia di euro. I carabinieri lanciano un appello: “Non lasciate oggetti di valore in macchina, men che meno in bella vista, perché si tratta di un richiamo troppo forte per i malintenzionati alla ricerca di scorciatoie per mettere insieme con facilità qualche soldo. Il fenomeno dei furti sulle auto in sosta è considerevolmente aumentato negli ultimi mesi e l'attenzione deve essere massima da parte di tutti”.



Edizioni locali collegate: Prato

