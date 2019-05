07.05.2019 h 11:41 commenti

Spaccate con il tombino al Morino e in una panetteria: notte di furti al Soccorso

Presa di mira di nuovo la gelateria a due settimane dell'ultimo colpo. Ladro in azione anche a Gusto Sì in via Ariosto. Sul posto la polizia



Nuovo raid ai danni degli esercizi commerciali al Soccorso. Un ladro, stanotte 7 maggio, ha spaccato con un tombino la vetrata sia della gelateria Il Morino in via Palermo, sia della panetteria "Gusto sì" in via Ariosto. Per il Morino è il secondo furto nel giro di poco più di due settimane. "Dobbiamo di nuovo sostituire la vetrata - dice sconsolata Sandra Raggioli, moglie del titolare -. Anche questa volta il ladro dopo essere entrato ha sradicato il registratore di cassa che abbiamo ritrovato nei giardini di via Marx. All'interno c'erano un centinaio di euro di fondo cassa. A questo punto non terremo più niente e metteremo una inferriata. certo che è davvero dura...".

Stessa tecnica in via Ariosto, ma in questo caso dentro il negozio non c'era niente. "Il ladro ha rubato appena un euro - dice il titolare Simone Barchielli -. Il danno però è grosso, visto che ha spaccato il vetro. E dire che dopo i furti delle ultime settimane, avevamo chiesto alla vigilanza di passare più volte. Evidentemente non è servito a scoraggiare il malvivente".