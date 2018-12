06.12.2018 h 13:14 commenti

Spaccata e furto su quattro auto in sosta, in manette un ventiduenne

Il giovane è stato fermato dalla polizia avvertita da un residente. E' successo all'alba di oggi nella zona di Mezzana. Recuperata tutta la refurtiva

Con un martello frangivetro ha spaccato il lunotto di quattro auto parcheggiate e ha rubato quello che ha trovato all'interno. Il malvivente, un rumeno di 22 anni, è stato arrestato dalla polizia per furto aggravato continuato. E' successo all'alba di oggi, giovedì 6 dicembre, a Mezzana. Il giovane ha preso di mira un paio di auto in via Garella e altrettante in via Modigliani. Nello zaino che aveva con sé quando è stato fermato, gli agenti hanno trovato la refurtiva tra cui occhiali da sole, smartphone, borse, profumi, documenti.Il giovane aveva ancora il martello frangivetro nelle sue disponibilitàE' stato un cittadino, svegliato dal rumore dei vetri infranti, ad avvertire la questura che ha immediatamente fatto arrivare sul posto una Volante.Da sottolineare che fino allo scorso 4 novembre il 22enne era detenuto nel carcere di Roma per scontare una pena legata a reati analoghi a quelli che avrebbe commesso stanotte.La questura ha diffuso la foto dell'arrestato per individuare altre vittime dei suoi blitz sulle auto in sosta.