30.11.2020 h 10:36 commenti

Spaccata con il tombino la vetrata del bar Coppini ma l'allarme fumogeno fa fallire il colpo

I ladri sono entrati in azione nel cuore della notte utilizzando la solita tecnica per aprirsi la strada. Sul posto la polizia per effettuare il sopralluogo

Ancora un bar preso di mira dalla banda del tombino. Stanotte, 30 novembre, è toccato al bar Coppini di via Bologna dove i ladri sono rimasti però a bocca asciutta. L'esercizio, infatti, dispone sia dell'allarme acustico sia di quello fumogeno che, scattando, ha reso impossibile ai malviventi entrare nel locale. La scorsa settimana era toccato a due bar nella zona di via Galcianese: il bar La Scala e il caffè Leonardo ( LEGGI ). Anche allora, come stavolta, la banda era formata da almeno tre ladri, ripresi dalle telecamere di sicurezza. Il furto di stanotte è stato tentato alle 3 quando i ladri hanno sfondato con un tombino la vetrata del bar Coppini. Subito è però scattato l'allarme e il fumo ha saturato il locale. Il sopralluogo è stato poi compiuto dalla polizia mentre già stamani i proprietari del bar hanno sostituito la vetrata danneggiata.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus