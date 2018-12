06.12.2018 h 10:22 commenti

Spaccata alla tabaccheria Katia, terzo colpo in sei mesi: rubati Gratta e vinci, sigarette e soldi

Un altro colpo con il tombino. L'allarme è scattato intorno alle 3. Indaga la polizia. Spaccata la vetrina di ingresso per entrare nel locale e arraffare tutto il possibile

Torna l'incubo della banda del tombino. Intorno alle 3 della scorsa notte, mercoledì 6 dicembre, è stata spaccata la vetrina della tabaccheria Katia di via Bologna, terzo furto con la medesima tecnica nell'arco di sei mesi. I ladri, prima che arrivasse il servizio di vigilanza allertato dall' allarme, sono riusciti a rubare i Gratta e vinci, pacchi di sigarette e il fondo cassa. Non è ancora stato quantificato il danno. Sul posto è intervenuta la polizia, mentre la Municipale sta cercando di risalire alla via dove è stato asportato il tombino.

Edizioni locali collegate: Prato

