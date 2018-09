18.09.2018 h 14:29 commenti

Spaccata alla Tabaccheria Bellini, il proprietario: "In 5 anni è il settimo colpo che subiamo"

In azione due balordi che hanno distrutto la porta con un tombino. Sono stati messi in fuga dai proprietari che abitano al piano di sopra e sono stati svegliati dall'allarme

La tabaccheria Bellini in via Montalese a Maliseti torna nel mirino dei ladri. Questa mattina, 18 settembre, poco prima delle 5, due giovani con il volto coperto dal passamontagna, hanno tentato di sfondare la porta d'ingresso dell'attività, utilizzando un tombino preso a pochi metri di distanza. L'urto sul vetro, ha fatto scattare l'allarme e richiamato l'attenzione dei proprietari che vivono al piano di sopra e si sono affacciati subito alla finestra. I due balordi hanno quindi preferito darsela a gambe. Nelle immagini riprese dalla telecamera all'ingresso del negozio sono visibili i due in azione. Ve le mostriamo in esclusiva.

Era già successo appena 5 giorni fa. In quel caso però la banda era composta da tre persone a volto scoperto, era entrata in azione alle 3 di notte e per tentare di aprire la porta aveva usato un piede di porco. Anche in quel caso allarme e urla dei proprietari hanno messo in fuga i tre ladri.

Una scena a cui ormai la famiglia Bellini è abituata suo malgrado. "In 5 anni abbiamo collezionato la bellezza di 7 colpi tra tentati e riusciti. - spiega Paolo Bellini, titolare - Cinque di notte e due nel tardo pomeriggio. Sei mesi fa, dopo aver strappato le inferriate e sfondato la porta con dei mazzuoli, hanno portato via i gratta e vinci. Ovviamente ci nsiamo svegliati e affacciati alla finestra, ma hanno continuato come se niente fosse. Ormai non hanno più paura di niente. Anche stamani sono venuti a farci visita alle 5, un'ora inusuale e molto rischiosa per chi ha brutte intenzioni. Evidentemente ritengono di non avere niente da temere".

Quest'anno la tabaccheria Bellini festeggia 130 anni di attività. Non era certo così che immaginava di festeggiare.

E.B.