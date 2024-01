12.01.2024 h 08:36 commenti

Spaccata al ristorante Il Chicco d'uva, in azione un ladro che ha usato un tombino

E' successo alle 5.30 di questa mattina in piazza Mercatale. L'uomo, che ha agito da solo, ha rubato i 500 euro del fondo cassa. In tre minuti ha spaccato il vetro, è entrato nel locale e ha preso i soldi

Ancora una spaccata ai danni di un esercizio commerciale: questa mattina 12 gennaio è toccato al ristorante Il Chicco d'Uva in piazza Mercatale. Verso le 5,30 le telecamere dell'impianto di videosorveglianza hanno filmato un uomo con uno zaino arancione che, dopo aver preso un tombino dalla piazza, inizia a spaccare la vetrina. L'operazione dura un paio di minuti, nel frattempo il ladro abbandona lo zaino davanti all'ingresso, poi entra nel locale e dopo poco esce contando i soldi del fondo cassa, circa 500 euro.“Questa mattina – spiega Massimo Cosmo titolare del locale – è suonato per due volte l'allarme ma non si vedeva nessuno, quindi ho pensato che fosse il vento. Poi verso le 7,30 mi hanno avvisato della spaccata. Oltre ai soldi non sembra mancare niente altro, in mattinata vado a fare denuncia ai carabinieri. Spero che dal video si possa risalire al ladro”.