Spaccata al Bar Valentina in via Roma, presi fondo cassa e gratta e vinci

E' successo stanotte. I ladri hanno usato un tombino per spaccare l'unica vetrina non coperta da inferriate. Era già successo tre anni fa

Spaccata al Bar Valentina di via Roma questa notte 17 febbraio. Usando un tombino preso nelle vicinanze, i ladri hanno mandato in mille pezzi una porta laterale, l'unica non protetta da inferriate.Una volta dentro hanno portato via circa 400 euro di fondo cassa, cinque stecche di sigarette ma soprattutto gratta e vinci da 20 e da 10 euro, che con le sale slot chiuse per le misure anti Covid stanno andando per la maggiore. Il colpo, messo a segno attorno alle 3, è durato pochi minuti. Quando il titolare, Massimo Gheri, è giunto sul posto, svegliato dall'allarme, non c'era più traccia dei ladri.E' sopraggiunta la polizia che con l'aiuto della scientifica ha effettuato i rilievi a caccia di impronte e di altri indizi. Purtroppo la videosorveglianza interna è momentaneamente fuori uso. Per il Bar Valentina questo è il secondo colpo nel giro di due anni. Il precedente risale al settembre del 2018 e anche in quel caso furono rubati soprattutto gratta e vinci: "Sono ladri a caccia di fortuna. - scherza con l'amaro in bocca Massimo Gheri - Con tutti i problemi che abbiamo in questo periodo ci voleva anche questa. Come si suol dire "agli zoppi grucciate!". Metterò le inferriate anche a questa porta. Che devo fare? Rischio di avere più sistemi di allarme e di sicurezza di un banca, ma a quanto pare non basta".