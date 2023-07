26.07.2023 h 13:06 commenti

Spaccata al Bar Orgiu, in azione un ladro che ha usato una caditoia

L'allarme è scattato poco prima delle 3. Sul posto i carabinieri ma del ladro non c'era più traccia. Presi sigarette e un telefono

Ancora una spaccata ai danni di un esercizio commerciale in città. Questa notte, 26 luglio, è toccato al Bar Orgiu in via Roma. L'allarme del locale è scattato attorno alle 3. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri del Radiomobile, ma del ladro non c'era più traccia. Ha usato la grata della fognatura per spaccare la porta d'ingresso e una volta dentro ha arraffato velocemente quanto era di valore e a portata di mano. La caditoia è stata poi rimessa al suo posto dai carabinieri.

L'inventario è in corso ma mancano all'appello sicuramente il telefono del bar e le stecche delle sigarette. “E' la prima volta che subisco una spaccata. – afferma Ilario Weng, titolare dal 2017 del noto bar di via Roma – Ma non è la prima volta che i ladri entrano nel mio locale. Fino a oggi si limitavano a forzare la porta, anziché distruggerla con un tombino. Il danno più grosso è quello”. Le immagini delle telecamere di sicurezza sono state acquisite dai carabinieri a caccia di elementi per incastrare il ladro.



Edizioni locali collegate: Prato

