Spaccata ad una gelateria in via Firenze, la polizia arresta due persone e recupera la refurtiva

In manette sono finiti due pregiudicati di 25 e 35 anni. Il furto è stato messo a segno la scorsa notte. Oggi il processo per direttissima

Spaccata con furto alla gelateria 'Il goloso' in via Firenze. E' successo la notte di mercoledì 10 novembre. Gli autori, due nigeriani di 25 e 35 anni, entrambi con numerosi precedenti penali, sono stati arrestati dalla polizia che li ha trovati ancora in possesso della refurtiva: 450 euro, il registratore di cassa e svariate confezioni di caramelle. Tutto è stato recuperato e restituito al titolare della gelateria. Per i due arrestati è stato disposto il processo per direttissima. Gli agenti di una pattuglia delle Volanti, poco dopo le 2 di notte, hanno incrociato in strada i due stranieri e, avendoli riconosciuti per i loro precedenti, hanno deciso di fermarli e controllarli, scoprendo così la refurtiva. Il 25enne aveva a suo carico la misura cautelare dell'obbligo di firma che non aveva mai rispettato.



