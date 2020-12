09.12.2020 h 14:02 commenti

Spaccata a negozio di accessori e abbigliamento, due arresti. Il complice fugge con borse firmate

E' successo nella notte dell'8 dicembre nella zona di Coiano. La polizia, intervenuta su segnalazione dei residenti, è riuscita a recuperare solo una parte della refurtiva. I vetri della porta d'ingresso infranti con un tombino

Ancora una spaccata e ancora un negozio finito nelle mire dei malviventi. A farne le spese, questa volta, è stato un negozio di accessori e abbigliamento in via Bologna, nella zona di Coiano. Ad entrare in azione sono state tre persone, due delle quali sono state fermate e arrestate dalla polizia. Si tratta di un italiano di 33 anni, pluripregiudicato e già condannato per reati specifici, e un egiziano di 23 anni, senza permesso di soggiorno e con precedenti. E' successo nella notte di martedì 8 dicembre. Il bottino, diverse borse firmate per un valore di 2mila euro, è stato recuperato solo in parte. La spaccata è stata compiuta con il metodo 'classico' del tombino scaraventato sulla porta d'ingresso per infrangere il vetro e ricavare lo spazio necessario ad entrare nel negozio. Sono stati alcuni residenti a sentire rumori strani e ad avvertire la polizia. Quando gli agenti sono arrivati, i tre malviventi hanno cercato di allontanarsi ma solo uno è riuscito nell'intento; gli altri due sono stati presi e arrestati per furto aggravato in concorso. Negli ultimi giorni, la questura ha intensificato l'attività di controllo del territorio anche in seguito ai numerosi episodi di furti e spaccate in danno di esercizi pubblici e negozi.



