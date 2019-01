26.01.2019 h 15:08 commenti

Spaccano la vetrina di un bar per rubare ma arriva la polizia, due denunce

Un uomo e una donna sono stati denunciato per tentato furto aggravato in concorso. Nel mirino un bar in via Traversa Pistoiese a Tobbiana

Avevano già spaccato la vetrina del bar quando è arrivata la polizia e così i malviventi si sono dovuti arrendere scappando nei campi ma senza riuscire ad evitare di essere individuati e denunciati. Due rumeni, un uomo di 25 anni e una donna di 34, residente a Pisa, sono stati denunciati dalla polizia per tentato furto aggravato in concorso. Intorno alle 2.15 della notte di sabato 26 gennaio, la questura ha ricevuto la segnalazione di un possibile furto ai danni di un bar in via Traversa Pistoiese a Tobbiana. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno visto un uomo incappucciato darsi alla fuga nei campi vicini. Poco dopo, in via Biella, è stata notata un'auto sospetta con a bordo due persone. Il veicolo è stato fermato e gli occupanti identificati. Dalla perquisizione del mezzo è saltato fuori un piede di porco e altri indizi che hanno collegato i due rumeni al tentativo di furto nel bar.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus