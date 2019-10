29.10.2019 h 08:12 commenti

Spaccano la vetrata con un mazzuolo e portano via fondo cassa e biglietti della Cap: furto nella notte alle Badie

I ladri hanno preso di mira il negozio Erregimarket di via Ferraris. Non si sono fatti spaventare nemmeno dall'allarme che è scattato subito. Le indagini sono dei carabinieri

Hanno spaccato la vetrina della porta d'ingresso laterale con un mazzuolo. Poi, nonostante fosse scattato l'allarme, sono riusciti ad arraffare il fondo cassa e alcune mazzette di biglietti della Cap, il tutto per un valore di circa 500 euro.

Il furto è avvenuto questa notte, 29 ottobre, intorno alle 3 ai danni del negozio di alimentari Erregimarket di via Ferraris alle Badie. I ladri, probabilmente due, hanno preso di mira la porta laterale che si affaccia su via Meucci. Poi sono scappati a bordo di un'auto. Un testimone sarebbe anche riuscito a prendere la targa. Sul furto indagano i carabinieri, intervenuti per fare il sopralluogo. Non è la prima volta che il minimarket delle Badie viene preso di mira dai ladri. E furti, secondo i residenti, sarebbero avvenuti anche ai danni di numerosi garage della zona.