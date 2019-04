02.04.2019 h 12:20 commenti

Spaccano il finestrino di una Bmw e rubano due giubbotti ma davanti ad una pattuglia in borghese della polizia: arrestati

In manette due nomadi presi dopo un inseguimento terminato in via dei Confini. Il furto messo a segno su un'auto lasciata nel parcheggio della Multisala Uci di Campi Bisenzio

Una pattuglia della squadra Mobile di Prato, impegnata in un controllo in borghese, ha arrestato due rom che avevano appena spaccato il finestrino di un'auto per rubare due giubbotti. I poliziotti, ieri sera 1 aprile, poco prima delle 23, stavano transitando nel parcheggio della Multisala Uci quando hanno assistito alal spaccata, ai danni di una Bmw X4. Immediatamente si sono messi all'inseguimento dei ladri, fuggiti a bordo di una Lancia Y in direzione Prato. La fuga dei malvivente è terminata in via dei Confini dove i due ladri sono stati bloccati mentre cercavano di scappare nei campi, una volta abbandonata l'auto. Si tratta di un 35enne e un 24enne, entrambi pluripregiudicati e residenti a Prato. I giubbotti sono stati recuperati insieme a torce e attrezzi da scasso. La Bmw appartiene ad un commerciante che era al cinema con la famiglia. Per i due rom è scattato l'arresto per furto aggravato. La Lancia Y, intestata ad un loro parente, è stata sequestrata.



