Spacca la vetrina di un negozio con un'asta di metallo, rintracciato e denunciato

Nei guai un ventiquattrenne che la notte scorsa, in preda ai fumi dell'alcol, ha mandato in frantumi la vetrina di un negozio in via Roma

Ubriaco e armato di una pesante asta di metallo ha infranto la vetrina di un negozio e si è allontanato. La polizia, subito arrivata sul posto, lo ha rintracciato e fermato. Si tratta di un senegalese di 24 anni, pregiudicato, regolare in Italia. Il fatto è avvenuto la notte di lunedì 12 agosto in via Roma. A fare le spese del danneggiamento è stato il negozio 'Living'. I poliziotti hanno trovato nei pressi del negozio l'asta utilizzata dal ventiquattrenne. Alla base del gesto ci sarebbe lo stato di completa ebbrezza del giovane che è stato denunciato per danneggiamento e sanzionato per ubriachezza in luogo pubblico.



