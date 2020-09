08.09.2020 h 13:02 commenti

Spacca la vetrata di una sala slot con un tombino e cerca di rubare: 26enne arrestato dalla polizia

E' successo questa notte in viale Galilei. E' stato il titolare del locale a dare l'allarme. Gli agenti hanno sorpreso il ladro ancora intento a frugare all'interno dell'esercizio. Il giovane era già stato arrestato a luglio sempre per furto

Aveva già spaccato la vetrina con un tombino ed era all'interno del locale, quando è stato sorpreso e arrestato dai poliziotti della Volante. E' successo poco prima delle 4 di stanotte, 8 settembre, in viale Galilei. A dare l'allarme è stato il proprietario di una sala slot, un cittadino cinese. Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno trovato il ladro che stava frugando all'interno del'esercizio. Si tratta di un 26enne di nazionalità pakistana, già arrestato lo scorso luglio sempre per furto aggravato. Il giovane si è scagliato contro i poliziotti e ha opposto resistenza, proseguendo i suoi atteggiamenti violenti sia all'interno dell'auto sia una volta arrivato in Questura, dove ha cercato di procurarsi delle lesioni.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus