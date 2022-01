18.01.2022 h 09:55 commenti

Spacca la vetrata con un tombino e deruba il Centro Tim, ma porta via solo telefoni finti da esposizione

Il ladro ha agito nel cuore della notte prendendo di mira il negozio di viale della Repubblica. E' scattato l'allarme e si è dovuto allontanare velocemente. Le indagini sono dei carabinieri

Furto con spaccata questa notte, 18 gennaio, ai danni del Centro Tim di viale della Repubblica. Ad agire, probabilmente, un bandito solitario che intorno alle 4 ha infranto con un tombino la vetrina che si affaccia sulla rotatoria con via Ferrucci. E' scattato l'allarme e il malvivente ha arraffato quello che ha trovato nella vetrinetta, per poi scappare. Non si è accorto, però, che si trattava dei telefoni finti da esposizione e di qualche accessorio non costoso. Quindi il valore della merce portata via è di poco conto. Molto più gravi i danni inferti alla vetrina. I proprietari si sono subito recati sul posto, insieme ai carabinieri, che hanno svolto tutti gli accertamenti del caso. Saranno acquisite anche le immagini delle telecamere della zona per risalire all'identità del ladro.