Spacca il finestrino e cerca di rubare sull'auto in sosta: visto dai poliziotti e arrestato

In manette un 30enne che poco dopo mezzanotte ha preso di mira un mezzo parcheggiato in via Napoli. Nel tentativo di fuggire è anche caduto

Un trentenne di nazionalità marocchina è stato arrestato dalla polizia questa notte, 13 gennaio, dopo essere stato sorpreso a rubare su un'auto in sosta in via Napoli al Soccorso. I poliziotti della Volante, impegnati in un giro di controllo, poco dopo mezzanotte hanno visto lo straniero che ha prima rotto il finestrino dell'auto, di proprietà di un 60enne italiano, e poi ha cercato di introdursi all'interno per rovistare. Quando ha visto il mezzo della polizia, il giovane ha tentato la fuga ma, dopo poco, è caduto rovinosamente a terra. A quel punto è stato bloccato dagli agenti e portato in Questura dove è stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato. Addosso aveva anche un grammo di cocaina che ha riferito essere per uso personale. E' scattata quindi la segnalazione in Prefettura.

