Spacca con un tombino la vetrata del negozio ma viene messo in fuga dalle grida dei vicini

Il colpo in piena notte ai danni della sartoria Lonely Reds di via del Serraglio. Il ladro si è impaurito quando ha visto le persone affacciarsi e iniziare ad urlare. Sul posto i carabinieri

Ha tentato di rubare all'interno della sartoria Lonely Reds di via del Serraglio, ma le grida dei vicini di casa lo hanno messo in fuga. E' successo verso le 2.30 di stanotte, 5 marzo. Ad agire è stato un ladro solitario che ha mandato in frantumi la vetrata del negozio, usando un tombino. Il fracasso ha però svegliato le persone che abitano nel palazzo, che si sono affacciate alle finestre e hanno iniziato a gridare. Tanto è bastato a spaventare il malvivente che è stato visto fuggire via. Intanto sono stati chiamati anche i carabinieri e sul posto è arrivata la titolare del negozio, Enrica Rossi, che è rimasta tutta la notte all'interno del locale in attesa che stamani venisse la ditta a sostituire la vetrata distrutta. Da un primo sopralluogo sembra che non sia stato portato via nulla. Ingenti, invece, i danni alla vetrata.

