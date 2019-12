16.12.2019 h 16:06 commenti

Sottoposto a obbligo di firma per spaccio ma continua a vendere droga, arrestato

E' stata la polizia municipale a mettere nuovamente le manette ai polsi a un ventiquattrenne di origine marocchina

La polizia municipale di Prato ha arrestato per spaccio di cocaina un cittadino marocchino, già conosciuto alle forze dell’ordine per lo stesso reato. L’uomo, un ventiquattrenne clandestino, era infatti già stato denunciato dagli stessi agenti della Investigativa e successivamente arrestato dai carabinieri di Montemurlo. Tra l'altro in quell'occasione la Municipale aveva posto sotto fermo amministrativo l’auto su cui viaggiava in quanto il ventiquattrenne guidava senza patente.

A seguito dell’arresto dei carabinieri il marocchino è stato sottoposto all’obbligo di firma ma questo non gli ha impedito di proseguire l’attività illecita.

L’altra sera è stato sorpreso mentre vendeva una dose di cocaina ad un consumatore italiano e pertanto messo nuovamente in arresto, stavolta dalla Municipale. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di allontanamento dal territorio del Comune di Prato.