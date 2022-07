E' in condizioni stabili ma resta in prognosi riservata il neonato di pochi giorni colpito da sepsi con meningite che ha tratto origine da una tossinfezione alimentare contratta dalla madre, una giovane residente a Prato, prima del parto. Ieri il piccolo è stato sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove è stato trasferito dalla terapia intensiva neonatale del Santo Stefano. L'intervento è andato bene ma per avere qualche certezza in più bisognerà attendere le prossime ore.