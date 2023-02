21.02.2023 h 18:28 commenti

Sottopasso via Ciulli, riapertura più vicina: approvato il progetto definitivo per la riqualificazione

L'investimento è di 200mila euro. I lavori saranno eseguiti nell'arco del 2023. Si punta a riaprire i battenti in autunno

Si avvicina la riapertura del sottopasso di via Ciulli. Oggi la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione dell’infrastruttura viaria, dissequestrata dalla Corte d'Appello di Firenze nel maggio dell'anno scorso dopo 13 anni di chiusura per la tragedia avvenuta la notte tra il 4 e il 5 ottobre 2010, quando tre donne cinesi morirono annegate nel tunnel allagato per l'esondazione del Vella. Ed è stata proprio la chiusura prolungata a rendere necessario un intervento di sistemazione più articolato di quello sperato inizialmente. Nei sopralluoghi, i tecnici del Comune hanno trovato il sottopasso tra Narnali e Galciana in pessime condizioni sia per le piante infestanti che nel frattempo sono cresciute dovunque rovinando le coperture e l'asfalto, sia per la necessità di rinnovare gli impianti idraulici, ed elettrici per l’adeguamento dei dispositivi di allertamento, segnalazione e smaltimento delle acque meteoriche. I costi dell'intervento sono pertanto lievitati, arrivando a 200mila euro anche per effetto degli aumenti dei prezzi delle materie prime e della tecnologia. Nello specifico gli interventi previsti sono di riqualificazione stradale ed edilizia, sostituzione della rete elettrica, smontaggio delle pompe attuali, installazione del sistema di segnalazione semaforica e rilevazione allagamenti, nuovo impianto di sollevamento e nuovo gruppo elettrogeno. La somma lievitata ha costretto l’amministrazione a una variazione di bilancio per non dilatare troppo i tempi di risistemazione e di riapertura. Ora si punta all’autunno del 2023, sperando che non ci siano intoppi in sede di progettazione esecutiva, appalto ed esecuzione dei lavori. “L'Amministrazione ritiene l'intervento di riapertura del sottopasso di via Ciulli una priorità e l'abbiamo finanziata con la prima variazione di bilancio utile, in quanto l'investimento necessario per la riqualificazione si è rivelato molto più alto del previsto, dopo 13 anni di chiusura e di incuria - ha detto il sindaco Matteo Biffoni - Contiamo di poter terminare i lavori nell'arco del 2023, rispettando il cronoprogramma che ci eravamo dati". Le opere andranno così in pratica di pari passo con la cassa d'espansione dell'ospedale, a cui è strettamente legata. "Siamo finalmente arrivati alla fase conclusiva di questo lungo iter necessario alla riapertura di un collegamento fondamentale per il nostro sistema viario e per tantissimi cittadini- aggiunge anche Cristina Sanzò - L'obiettivo adesso è esperire la gara d'appalto velocemente e cominciare i lavori". Come è noto, la chiave di volta per l'accoglimento da parte del Tribunale della richiesta di restituzione del Comune, è stata la costruzione della vasca d'espansione da 25mila metri cubi e 20mila metri quadrati di estensione che l'Asl Toscana centro realizzerà nella vicina area ospedaliera in funzione della costruzione della nuova palazzina del Santo Stefano, a cui saranno collegati il torrente Iolo e il fosso Vella mettendo al riparo da esondazioni e allagamenti tutta la zona in caso di piena. Un’opera che ha registrato qualche rallentamento a causa della difficoltà di trovare materie prime in acciaio per il sistema idraulico che collega il reticolo alla vasca, ma che ora è in dirittura d’arrivo.

