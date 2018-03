21.03.2018 h 12:53 commenti

Sottopasso Soccorso, gli edili: "Costi aumentati per l'assenza di impianti. Con la demolizione del Med sarà ancora peggio"

I 270 mila metri cubi di terra tolti dalla Declassata costeranno circa 4 milioni di euro. Ance Toscana Nord attacca: "I nodi vengono al pettine, sempre".

La carenza di impianti per gli inerti fa lievitare i costi delle opere pubbliche, tunnel del Soccorso in primis ma anche l'abbattimento del vecchio ospedale. Ne è convinta Ance Toscana Nord, l'associazione di Confindustria che riunisce le imprese edili di Prato, Pistoia e Lucca, da tempo impegnata a combattere per dotare la zona di impianti adeguati: "I nodi vengono al pettine, sempre.- afferma Ance in un comunicato - Che nel pratese occorrano sedi per depositare terre da scavi e inerti è un fatto evidente e ovvio, sul quale come Ance Toscana Nord abbiamo insistito più volte. Ora leggiamo dichiarazioni di tecnici Anas secondo cui le terre da scavo per gli interventi sulla Declassata - 270.000 metri cubi di materiale - dovranno essere portate a decine di chilometri da Prato, con un costo che la stessa Anas stima fra i 3 e i 4 milioni di euro. Una somma ragguardevole, quindi, che sottrae denaro pubblico ad altri usi che andrebbero a beneficio della comunità; denaro che invece andrà a rimpinguare i bilanci dei gestori degli impianti che accoglieranno questi materiali. Ricordiamo che a Prato in questo ambito esiste attualmente solo un'autorizzazione temporanea per Varvarito; l'altro impianto che era fino a poche settimane in attività, quello del Calice, è stato chiuso dal consorzio che lo gestisce a seguito della contestazione di presunte irregolarità sulle quali ci auguriamo venga fatta luce nel più breve tempo possibile".

Per abbattere questa voce di spesa, Anas sta pensando a un accordo con Autostrade in modo da usare le terre di scavo del sottopasso per la costruzione della terza corsia dell'A11, ma ad oggi non ci sono certezze.

Senza contare che ai 270mila mc tolti dalla Declassata, pari a 25mila camion, si aggiungeranno i 43mila metri cubi del Misericordia e Dolce abbattuto, trasportati su 4mila camion. Un peso ambientale e un dispendio di denaro pubblico considerevole per la città perchè più è lontana la discarica, più si inquina e più si spende: "Se non ci saranno fatti nuovi - prosegue Ance - anche in quel caso è possibile che si debba andare fuori Prato, con elevati costi di trasporto che graveranno anch'essi sulle risorse pubbliche. L'assurdità e l'iniquità della situazione non richiedono commenti".