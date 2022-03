08.03.2022 h 11:29 commenti

Sottopasso Soccorso, dal ministero della Cultura via libera condizionato: "Si faccia il parco sopra il tunnel

Le prescrizioni sono due. La prima riguarda i lavori di scavo per realizzare il tunnel lungo viale Leonardo da Vinci tra via Marx e via Nenni, mentre la seconda si divide in tre sottoprescrizioni che riguardano tutte il futuro parco

Il ministero della Cultura ha espresso parere favorevole all'interramento tramite tunnel di viale Leonardo da Vinci al Soccorso e ha posto solo due prescrizioni.

La prima prevede la presenza costante di archeologi specializzati durante le opere di scavo a spese della committenza (Anas); la seconda è più articolata e si divide in tre sottoprescrizioni. Tutte e tre riguardano il parco urbano (da non confondere con quello previsto nell'ex area del Misericordia e Dolce) che il Comune vuole realizzare sopra il tunnel una volta che sarà terminato. Ebbene, la direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio del ministero della Cultura impone che il Comune di Prato presenti il progetto definitivo del parco urbano prima dell'approvazione del progetto del tunnel in conferenza dei servizi o comunque prima dell'apertura del cantiere. Dovranno essere specificati i tempi per la realizzazione del parco e la data di inizio dei lavori che dovrà coincidere con l'ultimazione e la messa in esercizio della galleria stessa. In sostanza si teme che la galleria resti "scoperta", senza area verde sovrastante. Dunque, i due cantieri si devono avvicendare senza soluzione di continuità.

La seconda sottoprescrizione specifica che nella progettazione del parco urbano le aree a verde dovranno essere prevalenti rispetto a quelle pavimentate. La terza si concentra su quest'ultimo aspetto, specificando che per le pavimentazioni non dovranno essere utilizzati cemento o asfalto nelle finiture tradizionali ma bensì materiali naturali o comunque adatti alla progettazione dei parchi quali, ad esempio, cemento architettonico o conglomerati drenanti.

In sostanza il ministero della Cultura concentra la sua attenzione soprattutto sulla tutela paesaggistica dell'interramento di viale Leonardo da Vinci, che sarà garantita solo se tale opera verrà coperta dal verde così come appare dai rendering. In generale l'intervento di interramento del tratto di strada che va da via Marx a via Nenni, viene ritenuto "compatibile con il contesto architettonico e che possa costituire un innalzamento della qualità del tessuto urbano e una riqualificazione del percorso storico di via Roma, attualmente costretto in un sottopasso, con relativa valorizzazione della vicina chiesa di Santa Maria del Soccorso".

Si attendono ora, gli altri pareri tecnici nell'ambito della valutazione di impatto ambientale. Dovrebbe essere questione di poche settimane.

Eleonora Barbieri