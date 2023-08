07.08.2023 h 16:16 commenti

Sottopasso Soccorso, conto alla rovescia per il via libera ai lavori

Il ministero della Cultura ha depositato in data 2 agosto il suo parere favorevole nell'ambito del procedimento di Valutazione di impatto ambientale: era l'ultimo che mancava

E' caduto anche l'ultimo ostacolo prima del via libera definitivo alla realizzazione del sottopasso del Soccorso. Il ministero della Cultura, attraverso la Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ha infatti depositato in data 2 agosto il suo parere favorevole nell'ambito della procedura di Via (Valutazione impatto ambientale) per l'opera che dovrà cancellare l'attuale "strozzatura" sulla declassata attraverso la realizzazione di un tunnel che renderà più fluida la circolazione grazie al raddoppio della carreggiata anche in quel tratto del viale Leonardo Da Vinci.

Quello del Ministero della Cultura era l'ultimo parere mancante per chiudere la procedura di Via che, a questo punto, dovrebbe dare, presumibilmente entro la fine del mese di agosto, l'autorizzazione a far partire l'iter dei lavori.

Un via libera atteso da oltre due anni, visto che la procedura di Via è stata aperta nel maggio del 2021 e poi riaperta in altre due occasioni con una proroga del periodo dove era possibile presentare osservazioni.

Quest'ultimo parere del Mic è a integrazione di quello già dato e che chiedeva la continuità tra il cantiere per realizzare il sottopasso e quello per il parco soprastante, oltre alla presenza fissa di un archeologo durante il cantiere del sottopasso.