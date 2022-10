26.10.2022 h 14:58 commenti

Sottopasso di via Ciulli, nella variazione di bilancio i fondi per il ripristino e la riapertura

Inserita anche la copertura finanziaria a carico del Comune per la piscina olimpionica di Iolo. Domani in discussione in Consiglio comunale la manovra da oltre 3 milioni di euro

Approderà domani, 27 ottobre, nel Consiglio comunale di Prato la variazione al Bilancio 2022-2024 che stanzia oltre 3 milioni di euro - già disponibili - per il ripristino del sottopasso di via Ciulli necessario alla sua riapertura, il rifacimento della pavimentazione della pista d’atletica, la climatizzazione della Biblioteca Lazzerini e la manutenzione e riqualificazione di diversi impianti sportivi e scuole, oltre a vari interventi stradali e all'incremento della videosorveglianza in varie zone della città per citare le voci più consistenti.

La variazione è stata illustrata oggi alla Commissione consiliare, presieduta da Lorenzo Tinagli, dall'assessore al Bilancio e alle Attività produttive Benedetta Squittieri.

Nella manovra rientra anche la nuova piscina olimpionica di Iolo, con l’attivazione del mutuo con il Credito sportivo per finanziare per la quota parte non coperta dal finanziamento Pnrr (totale investimento 16milioni di cui 6,5 finanziati da Pnrr). E' prevista inoltre l’attivazione di un prestito flessibile per cofinanziare la realizzazione della nuova scuola Pier Cironi per la parte non coperta dal Pnrr (totale investimento circa 16milioni di cui 10,6 finanziati da Pnrr).

Con la stessa variazione si rendono disponibili le risorse accantonate con il rendiconto 2021 e destinate alla realizzazione degli investimenti già previsti dal Piano delle opere pubbliche con avvio a fine 2022 e si incrementano gli stanziamenti di parte corrente per adeguare i contratti di forniture e servizi ai nuovi prezzi stimati sulla base dell’andamento del tasso di inflazione, al fine di garantire la regolarità delle forniture e la continuità dei servizi all’utenza.

Un capitolo a parte è rappresentato dai costi delle utenze, in particolare per l'illuminazione pubblica, che per effetto del caro energia hanno avuto una crescita non prevedibile al momento della predisposizione del bilancio iniziale (per la sola illuminazione pubblica si stima una crescita della spesa per il triennio 2022/2024 di oltre 3,4milioni). Grazie ai contributi ministeriali ed agli interventi normativi che hanno consentito l’utilizzo dei contributi Covid anche a copertura dei maggiori costi delle utenze rispetto alla spesa storica, è stato possibile finanziarie per il 2022, questa maggiore spesa auspicando che anche per il 2023 possano essere garantiti i necessari sostegni economici da parte dello Stato: "L'intervento simbolicamente più importante della variazione è il finanziamento del ripristino del sottopasso di via Ciulli (200mila euro), chiuso da 12 anni e dissequestrato recentemente- conclude l'assessore Squittieri - Siamo davvero soddisfatti di essere riusciti a reperire le risorse e a metterle a disposizione subito, nonostante il momento complicato per il Bilancio comunale dovuto alle maggiori spese causate dal caro energia".



