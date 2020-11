27.11.2020 h 14:12 commenti

Sottopasso di Paperino teatro di troppi incidenti, in Consiglio comunale interrogazione di Garnier

L'ultimo incidente risale a pochi giorni fa e la dinamica è sempre la stessa: camion che restano incastrati perché più alti dello spazio disponibile. Installata una sbarra di preavviso ma evidentemente non è sufficiente

Il consigliere comunale Marilena Garnier ha depositato un'interrogazione sul sottopasso di Paperino, teatro negli ultimi mesi di ripetuti incidenti con la stessa dinamica e cioè camion rimasti incastrati. L'ultimo è di pochi giorni fa ( leggi ) ed è stato lo spunto per Garnier per chiedere al sindaco se il Comune ha intenzione di intervenire con una segnaletica stradale diversa allo scopo di evitare incidenti, a quanto ammonta la spesa sostenuta fino ad oggi per gli interventi sull'infrastruttura e se c'è consapevolezza dei disagi provocati agli abitanti della frazione tutte le volte che l'attraversamento viene chiuso per le operazioni di ripristino necessarie dopo ogni sinistro. “Il camion – scrive Marilena Garnier – ha urtato la sbarra messa proprio per indicare l'altezza. Stesso incidente avvenuto poco tempo fa con il sottopasso che è stato chiuso a lungo per effettuare una serie di lavori di consolidamento strutturale dopo che una serie di precedenti incidenti di questo tipo avevano danneggiato una delle travi portanti. La verifica si è protratta per alcune settimane, dal 16 settembre all'11 ottobre creando non pochi disagi ai cittadini: è intenzione del Comune porre una soluzione definitiva a questo problema”?Per evitare il passaggio di camion con un'altezza superiore a quella del sottopasso, è stata posizionata una sbarra, il cosiddetto portale di preavviso per indicare ai conducenti di non addentrarsi ma evidentemente non si tratta di una contromisura efficace anche perché la segnaletica è stata installata praticamente a ridosso dell'ingresso quando diventa più difficile fare in tempo a frenare e tornare indietro.