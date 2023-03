31.03.2023 h 13:50 commenti

Sottopasso del Soccorso, parere positivo della Regione. Ecco con quali prescrizioni

Un via libera che avrà il suo peso nella decisione finale del ministero dell'ambiente nell'ambito della procedura d'impatto ambientale a cui è stato sottoposto il progetto di Anas

(e.b.)

La matassa attorno al raddoppio di viale Leonardo da Vinci al Soccorso inizia a sbrogliarsi. La Regione Toscana ha appena comunicato il suo parere favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto di interramento con tunnel presentato da Anas nell'ambito del procedimento di Via a cui è sottoposto questo intervento. Un via libera subordinato a una serie di prescrizioni e di raccomandazioni, frutto dei pareri e delle indicazioni forniti dai vari enti regionali: Arpat, Asl, Autorità di bacino, Publiacqua, Comune e Provincia di Prato, genio civile e settori Programmazione grandi infrastrutture di trasporto, Tutela della natura e mare, Tutela, riqualificazione del paesaggio. Tra prescrizioni e sottoprescrizioni sono diciotto. Riguardano soprattutto il periodo del cantiere che durerà circa tre anni.Vediamole divise per argomento.. Prima dell'inizio dei lavori Anas dovrà trasmettere ad Arpat un documento in cui specificherà: come gestirà e smaltirà acque, meteoriche e non e di dilavamento, anche in accordo con le linee guida di Arpat sulla protezione ambientale rispetto ai cantieri. Lo stesso documento dovrà contenere il censimento dei pozzi in emungimento per escludere che vicino al cantiere ce ne siano a uso idropotabile, irriguo o domestico. Anas dovrà prevedere la realizzazione di pali spinti a maggiore profondità in periodo di magra in modo tale che la falda non interagisca con gli stessi. Nel caso, devono essere previsti sistemi di abbassamento della falda in modo da lasciare sempre una certa distanza. Sempre per controllare la falda, dovrà essere installato un well point, ossia un sistema di drenaggio verticale con punte filtranti. Nel documento dovranno essere evidenziate anche le modalità di manutenzione degli impianti e la frequenza delle attività di rimozione e smaltiimento fanghi. La verifica dell'ottemperanza spetterà alla stessa Arpat.. Novanta giorni prima dell'inizio dei lavori, Anas dovrà trasmettere ad Anas il piano ambientake della cantierizzazione, esplicitare le misure di mitigazione che intende adottare nel corso dei lavori, rilevare dati sulle concentrazioni di Pm10 per tutta la durata dei lavori anzichè 4 volte l'anno per 15 giorni ciascuna e specificare quali misure adotterà in caso di superamento della soglia di legge. Anche in questo caso l'ottemperanza sarà affidata a Arpat.Dovrà essere considerata una quantità di 3mila mc, accontonati 6 cumuli totali da campionare; identificare i rifiuti incemento armato e quelli in ferro con codici specifici. E' necessaria poi una revisione del piano di monitoraggio ambientale che preveda, tra le altre cose, il prolungamento del monitoraggio per la fase ante e post operam con l'uso dii un mezzo mobile nei mesi dove è maggiore la concentrazione di ossidi di azoto (autunno e inverno).Arpat si assicurerà dell'ottemperanza di tali prescrizioni.Ci dovrà essere una valutazione previsionale dell'impatto acustico di dettaqglio per le diverse aree di lavoro, disponibile nel cantiere. In caso di superamento dei limiti, prevedere le mitigazioni. Prima di partire con i lavori Anas dovrà ottenere dal Comune l'autorizzazione in deroga rispetto al regolamento delle attività rumorose. In fase di esercizio dell'opera, in caso di superamento dei limiti non mitigabile, Anas dovrà ricercare soluzioni attuabili da comunicare al Comune e dovrà trasmettere tempestivamente gli esiti del monitoraggio al Comune contestualmente alle soluzioni da adottare. Ad esempio l'uso di asfalto a bassa rumorosità. La verifica spetta in parte al Comune e in parte ad Arpat.Sul fronte raccomandazioni, si pone l'accento sul mantenimento quantitativo e qualitativo della falda, sulla verifica della presenza di specie asotiche invasive, quali l'Ailanto, che dovranno essere eradicate, sull'uso di specie legnose autoctone e sul divieto di spargere negli stagni della Piana terre di scavo in esubero. Altre raccomandazioni riguardano la salute pubblica: barriere acustiche di cantiere, non creare ostacoli al deflusso dell'acqua, adottare sistemi per rimuoverla dalla galleria per evitare allagamenti e per captare gli inquinanti atmosferici sempre dentro il tunnel. Si raccomanda inoltre di risolvere le interferenze rilevate con Publiacqua e infine di adottare accorgimenti per la riduzione dell'effetto barriera che il tunnel potrebbe creare alla falda.A questo punto si attende il termine, il 7 aprile, del periodo di osservazioni del pubblico, riaperto per la terza volta dopo le integrazioni presentate da Anas. Poi toccherà al ministero fare sintesi e decidere il parere definitivo sull'impatto ambientale del progetto. Quello positivo della Regione fa ben sperare sull'esito finale della procedura.