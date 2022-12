15.12.2022 h 15:16 commenti

Sottopasso del Soccorso, Anas invia le pec con il preavviso di esproprio dei terreni

Sedici i proprietari coinvolti tra cui il Comune di Prato. Si tratta di lotti che ricadono lungo il tracciato del tunnel, delle sue pertinenze e dell'area di cantiere

(e.b.)

Non c'è ancora il decreto nazionale di Via per il tunnel che permetterà il raddoppio di viale Leonardo da Vinci al Soccorso, ma Anas si è messa avanti facendo partire le lettere per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle proprietà che ricadono nel tracciato della strada interrata, delle sue pertinenze e dell'area di cantiere per la realizzazione dell'opera. Si tratta di una sorta di preavviso, con dichiarazione di pubblica utilità, per procedere poi all'esproprio vero e proprio quando l'intervento sarà pronto alla cantierizzazione.Sono interessati sedici proprietari tra privati cittadini, istituzioni, enti e aziende. Qualcuno per un solo lotto, altri per più proprietà. Si tratta di terreni.Ecco l'elenco: Comune di Prato, ente comunale di assistenza ospizio Alessandro e Maria Pia Salvia Cristiani di Firenze, Barbara e Tiziana Natali, Immobiliare Landini. Cafissi Ida, Iole, Vittorio e Primo Guasti, Chiesa Cristiana evangelica cinese a Prato, società cooperativa edificatrice Santa Rita di Prato; Patrizia Maria e Roberto Gori, Immobiliare Tavianella di Prato, Angiolo Salvi, Paolo Tempestini, Limaste srl.Tali proprietari hanno ora 30 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni. Stesso intervallo temporale per comunicare di non essere più proprietario dei lotti in questione. L'elenco infatti è tratto dal catasto.A proposito di tempistiche. Lo scorso 8 dicembre è scaduto il termine per presentare le osservazioni all'integrazione documentale richiesta dal ministero ad Anas. Non ne risultano. Si attende quindi la decisione finale della commissione di Via sul progetto. Intanto la parte relativa agli espropri è partita.