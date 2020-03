24.03.2020 h 11:19 commenti

Sotto effetto di alcol e stupefacenti ferisce un carabiniere e danneggia auto in sosta: arrestato

Movimentato episodio ieri sera in via Zarini. In manette un 25enne che deve rispondere di vari reati. Il militare ha riportato la frattura del setto nasale

Prima di essere bloccato ha ferito un carabiniere, fratturandogli il setto nasale, e poi ha danneggiato pesantemente un'auto in sosta. E' successo ieri sera, 23 marzo, intorno alle 22.15 in via Zarini. Protagonista un giovane fiorentino di 25 anni, che è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Il giovane, probabilmente sotto effetto di alcol e stupefacenti, stava dando in escandescenze in strada e i residenti hanno dato l'allarme. Sul posto è intervenuto il 118 e due pattuglie dei carabinieri. I soccorritori hanno cercato di calmare l'esagitato, che però non ne voleva sapere. Ad un certo punto si è scagliato contro i militari colpendoli a più riprese. Ne ha fatto le spese un carabiniere di 30 anni, colpito con violenza al volto. Il militare è stato soccorso in codice giallo dal 118 e trasportato in ospedale per la riduzione della frattura al setto nasale. Alla fine anche il 25enne è stato bloccato e pure lui portato in stato di arresto al pronto soccorso. Oggi comparirà davanti al giudice per la convalida dell'arresto.