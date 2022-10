10.10.2022 h 08:48 commenti

"Sostenibilità-Usa la testa", un progetto di Ctn per diventare consumatori informati

L'obiettivo è di insegnare ai ragazzi del triennio delle superiori i principi della Life Cycle Assessment, una metodologia che si può applicare a ogni singolo prodotto per misurare l'impatto ambientale

Confindustria Toscana Nord lancia il progetto: "Sostenibilità-Usa la testa", destinato al triennio delle scuole superiori. L'obiettivo è di insegnare ai ragazzi i principi della Life Cycle Assessment, una metodologia che si può applicare a ogni singolo prodotto e che, partendo dalla progettazione fino al fine vita, consente di misurarne l'impatto ambientale, per diventare consumatori informati.“La demonizzazione di alcuni materiali e settori, se non addirittura dell'intera industria – ha sottolineato la vicepresidente di Confindustria Toscana Nord-è la conseguenza più estrema di un clima che si può neutralizzare solo attraverso la conoscenza scientifica e lo spirito critico. La cultura del consumo è fondamentale. E' soprattutto questo che come Commissione sostenibilità di Confindustria Toscana Nord vogliamo dire ai giovani: usate la testa, prestate la massima attenzione alla sostenibilità perché da questa dipende il nostro futuro, ma non fatevi ingannare da discorsi semplicistici e approssimativi; improntate a questa consapevolezza le vostre scelte comportamentali e di consumo”.Il progetto, in collaborazione con la scuola superiore di Sant'Anna, prevede un seminario, della durata di due ore più un'ulteriore ora dedicata al dibattito e al dialogo con gli studenti. Per questa prima edizione sperimentale il numero dei seminari sarà limitato a 20. Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno il 18 novembre ( usalatesta@confindustriatoscananord.it E' previsto anche un concorso aperto alle sole classi terze e quarte. Ai partecipanti viene chiesto di presentare un elaborato che, partendo da un prodotto, processo o comportamento da loro scelto, lo esamini e lo valuti dal punto di vista della sostenibilità applicando - in termini necessariamente generali, senza misurazioni effettive - i criteri dell'LCA appresi nel seminario.Gli elaborati saranno valutati da una Commissione costituita dall'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa: sui tre lavori ritenuti più interessanti verrà effettuata una reale analisi LCA, arrivando all'individuazione del 1°, 2° e 3° classificato, cui andranno riconoscimenti sia da Confindustria Toscana Nord che dalla Scuola Superiore Sant'Anna."Come Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna abbiamo accolto molto positivamente la proposta di Confindustria Toscana Nord di collaborare a questo progetto - commenta il professor-. Condividiamo l'idea che occorra lavorare sull'informazione e su un'ampia diffusione della cultura della sostenibilità e del consumo consapevole. Messaggi di questo tipo servono nontanto per gli specialisti, che su questi temi hanno già il loro bagaglio di conoscenze, quanto per i cittadini nel loro complesso, cominciando proprio dai giovani”.