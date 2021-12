16.12.2021 h 09:09 commenti

Sostegno alle società sportive pratesi, il Comune stanzia altri 150mila euro

L'assessore allo Sport: "Lo sport vive solo se riparte e con questo ulteriore contributo vogliamo contribuire ad alleviare le difficoltà delle società in questo periodo". Il contributo va da un minimo di 500 euro a un massimo di 5mila per ogni soggetto

L'assessore Luca Vannucci

La Giunta comunale di Prato, su proposta dell'assessore allo Sport Luca Vannucci, ha destinato altri 150mila euro agli operatori sportivi e allo sport locale finalizzati a fronteggiare non solo le minori entrate ma anche le maggiori spese sostenute per lo svolgimento delle loro attività nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia.

L’amministrazione, così come accaduto nei mesi scorsi, sosterrà i soggetti che promuovono attività sportive affinché possano proseguire nella promozione delle discipline e della cultura dello sport, considerata la funzione sociale ed educativa di questo soprattutto per i giovani e le loro famiglie.

Il contributo, che sarà erogato a soggetti di promozione sportiva operativi sul territorio comunale che rispondano a particolare requisiti, è stabilito in un minimo di 500 euro e in un massimo di 5 mila per ogni ente di promozione sportiva o associazione e società sportiva dilettantistica.

"Come amminstrazione stiamo cercando di aggiungere ulteriori tasselli per poter alleviare le difficoltà delle società sportive in questa ripartenza, che si spera non subisca ulteriori stop - ha affermato l'assessore allo Sport Luca Vannucci - ringrazio tutta la giunta per avermi seguito in questa direzione che con questo ulteriore contributo porta la cifra destinata agli aiuti al mondo sportivo a circa 650 mila euro. Certo non è mai abbastanza e lo sport vive solo se riparte ma sono aiuti che possono essere significativi per le nostre realtà sportive".



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus