30.11.2020 h 18:56 commenti

Sostegno alla scuola, il Comune di Vaiano stanzia 44 mila euro. Serviranno anche alla sanificazione

Il supporto speciale è stato approvato su richiesta dell'assessore all’Istruzione Fabiana Fioravanti e verrà utilizzato per ampliare l’offerta formativa attraverso tre progetti oltre che per le problematiche legate al covid

Supporto speciale del Comune di Vaiano all’istituto comprensivo Lorenzo Bartolini. Nel corso dell’ultima seduta di giunta, su proposta dell’assessore all’Istruzione Fabiana Fioravanti, è stato dato il via libera a uno stanziamento di 44 mila euro per rispondere all’esigenza manifestata dalla scuola per ampliare l’offerta formativa, con interventi mirati contro il disagio, per fronteggiare le maggiori spese legate alla necessità di sanificazione degli ambienti per il covid 19, ma anche per acquistare materiale e sussidi per la didattica.

“La rete di collaborazione tra l’amministrazione comunale, l’Istituto Bartolini e il territorio vaianese è una grande risorsa, un vero patrimonio per la nostra comunità - sottolinea l’assessore Fioravanti – questo impegno prosegue da tempo e di fronte all’emergenza della pandemia si è decisamente rafforzato”.

Il contributo permetterà di dare sostegno a iniziative diverse, a partire dal progetto Ado, che ha l’obiettivo di affrontare il fenomeno del disagio scolastico e sociale, prevenendo situazioni di difficoltà che compaiono nella fase adolescenziale e che possono anche sfociare negli abbandoni dopo la terza media e nei primi anni della scuola superiore. C’è poi il progetto Ali che si concretizza nella realizzazione di percorsi di recupero linguistici, di accoglienza, di educazione interculturale, riferiti non solo agli alunni stranieri, e infine il progetto Pietro D+D, un piano organico di attività coordinate tra scuola e territorio con percorsi individualizzati che rispondono a bisogni specifici di alunni in situazione di disagio o di diversa abilità. Circa diecimila euro verranno utilizzati per sostenere progetti specifici di educazione ambientale per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.

Circa settemila euro sono destinati alle maggiori spese per la sanificazione della scuola. Nei giorni scorsi – lo ricordiamo – proprio il Comune, grazie alla generosità di Marco Bucaioni della Tricobiotos spa, ha consegnato all’Istituto Bartolini cinquanta totem a raggi UV-C per igienizzare le aule, da quelle dei più piccoli della materna fino alla primaria e alla media inferiore.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus